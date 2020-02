Diagnostiek voor U ‘bouwt af’ aan Eekbrouwersweg: JBZ neemt activiteiten over

‘Enkele interessan­te tips’ over gewelddadi­ge beroving van Bossche­naar op Limietlaan

9:30 DEN BOSCH - Achttien tips waaronder ‘enkele interessante’, zegt de politie te hebben gekregen na de oproep dinsdag in Opsporing Verzocht om tips over de gewelddadige beroving van een Bosschenaar (48) in augustus op de Bossche Limietlaan.