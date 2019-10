Dial Q Filmquiz in De Verkadefabriek: 'Je hebt al snel een punt’

In 2013 ontwikkelde deze filmliefhebber uit Hoorn met provinciegenoten Robert Jong, Bert Laan, Onno Lubbers, en Guido van Olffen de Dial Q Filmquiz. ,,Nadat ‘Voor een briefkaart op de eerste rang’ was gestopt was er geen leuk tv-programma meer over films. Als filmliefhebbers zijn we begonnen om de quiz samen te stellen. Elk jaar was er meer belangstelling. Dit jaar komen in we in twaalf verschillende steden. Soms twee keer per jaar in dezelfde stad. We zijn blij om naar de Verkadefabriek te komen. Het is een prachtige locatie. De programmeur van De Verkadefabriek heeft de quiz bezocht in Deventer en was direct enthousiast.’’