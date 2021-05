Diamanten bruidspaar uit Rosmalen maakt elkaar al zestig jaar gelukkig

Fladderende kunstwerken

De tijd ging vooruit, het bedrijf floreerde onder Wims leiding en het echtpaar werd verrast met vijf kleinkinderen. Wim was altijd aan het werk en Marietje had naast het huishouden een druk en sociaal leven bij verschillende verenigingen. Toen zoon Ton het loodgietersbedrijf in 1996 overnam, stortte Wim zich op een niet alledaagse hobby: het verzamelen van loodgietersafval. Als vogelliefhebber was het voor hem niet moeilijk te bedenken wat hij ervan wilde maken. Wie zijn naam opzoekt via Google, komt allerlei fladderende kunstwerken tegen. Uilen, roodborstjes en pimpelmeesjes: Wim maakt het allemaal. Hoewel zijn gezondheid niet meer is wat het geweest was, genieten hij en Marietje al wonend in het centrum van Rosmalen nog met volle teugen van hun oude dag. Ze houden elkaar op de been en maken het samen gezellig.