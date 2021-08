Diamanten echtpaar Mook-Weber: Gewoond in Zuid-Afrika en iedere dag fietsen

DEN BOSCH - ,,We hebben samen een prachtige tijd in Zuid-Afrika gehad, daar woonden we een heel aantal jaren”, vertelt Els Mook-Weber (81). Inmiddels woont ze met haar man Gerrit Mook (85) in Den Bosch. Op 30 augustus zijn ze 60 jaar getrouwd.

,,Gerrit en ik hebben elkaar leren kennen op het werk in Utrecht. Ik was telefoniste en hij ging daar nét weg om als agent in de meubelen te werken. Op de valreep ontmoetten we elkaar”, zegt Els. ,,Ik vond hem meteen leuk, maar er was wel een probleem. Hij was niet katholiek. Dat vond mijn familie niet kunnen. Uiteindelijk ben ik zelfs het huis uitgezet om dat we bij elkaar bleven. Ik heb mijn vader jarenlang niet gesproken, maar uiteindelijk is het contact beter geworden.”

Voor de rechter

,,Het geloof was toen iets heel groots voor mijn familie en vrienden. Ik ben voor de rechter getrouwd, omdat ik pas 21 jaar was en geen toestemming had van mijn ouders. Gelukkig is dat goed gegaan en zijn we getrouwd”, vertelt Els. ,,Meteen na het huwelijk ging ik bij het RIV werken (nu het RIVM). We woonden in de Bilt en hadden het goed naar ons zin.”

Verhuizing naar Zuid-Afrika

Toch kwam Gerrit in 1972 met het idee om te verhuizen naar Zuid-Afrika. ,,Ik hoefde dat niet zo nodig”, zegt Els. ,,Hij is eerst alleen gegaan en later ben ik toch met onze drie kinderen gekomen. We hebben daar een mooie tijd gehad en heel veel gezien van de omgeving. In 1994 kregen we werk met een woonruimte in Den Bosch aangeboden. Sindsdien zitten we heel fijn en fietsen we iedere dag in de regio.”

Els: ,,Onze kinderen en (achter)kleinkinderen wonen in Zuid-Afrika en Australië, maar er woont gelukkig één kleinzoon in Nederland. Hij doet veel voor zijn opa en oma!”