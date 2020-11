Diamanten geluk in Den Bosch

Het gaat hard. Vinkel is nu al toe aan uitbrei­ding in Vinkelse Slagen 2

16 november VINKEL - Het is amper geen vijf jaar geleden dat er nog flink gemord en gemopperd werd in Vinkel over de onmogelijkheden om woningen te bouwen in het dorp. De Vinkelaren voelden zich aan het lijntje gehouden door de gemeente Den Bosch omdat onduidelijk bleef of en wanneer gebouwd kon worden op de Vinkelse Slagen.