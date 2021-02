Diamanten paar uit Den Bosch gaat dansend door het leven

Arnold en Ank leerden elkaar kennen bij dansschool Mulders op de Mauritsweg in Rotterdam. Sinds die ontmoeting, dik zes decennia geleden, stapten ze in het huwelijksbootje, verwelkomden ze drie dochters en werd hun familie uitgebreid met zes kleinkinderen en een achterkleinkind. Hond nummer zestien is nu een paar jaar in hun leven. Ze verhuisden ruim veertig jaar geleden naar Den Bosch en hebben in al die tijd menig dansschool van binnen gezien. ,,In deze rare periode betrappen we ze er af en toe op dat ze in de hal van het appartementencomplex toch een dansje wagen samen”, vertelt een van de dochters. ,,Ze gaan dansend door het leven.”