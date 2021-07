Dichtbundels liggen klaar in nieuw poëziehuisje in Rosmalen ‘Ik wil verstrooiing in de buurt’

ROSMALEN - Een jaar geleden bracht dichteres Jeanine Hoedemakers al vreugde in haar straat met haar balkongedichten. Nu gaat ze nog een stapje verder met een ‘poëziehuis’ in haar tuin.

,,Ik ga er nu al helemaal van wiebelen”, zegt ze lachend. ,,Ik hoop dat er komende donderdagen ook onbekende mensen mijn tuin in Rosmalen binnen durven stappen. Dat we mooie gesprekken hebben over poëzie. Ik word er nu al helemaal blij van.”

Hoedemakers had al een hele tijd een sluimerend idee, maar de wanen van de dag verhinderden de concrete uitvoering. “Wateroverlast, de lockdown, geen huisje in de tuin”, somt ze op. ,,Het is er nu van gekomen. Ik wilde weer iets doen, maar het ‘lakenproject’, dat uitbundige ervan, is iets van vorig jaar. Ik zocht meer verdieping.”

Gedichten op lakens aan het balkon

Bij het vorige project schilderde Hoedemakers gedichten op lakens. Die hing ze vorig jaar in de lente en in de zomer tijdens de strenge coronaperiode aan haar balkon. Nu hangen er in Rosmalen nog steeds gedichten. Niet meer aan het balkon, maar voor het raam. “Het is beeldpoëzie”, legt ze uit. ,,Gedichten die ik combineer met de foto's die ik maak. Ik weet niet of de gedichten gelezen worden, maar het maakt me blij.”

Volledig scherm Jeanine Hoedemakers in haar poëziehuisje met nogal wat boeken achter in haar tuin. © copyright Marc Bolsius

Voor ieder wat wils

,,In mijn huisje staat een boekenkast vol poëzie”, vervolgt ze. ,,Van Hans Andreus, Remco Campert tot Toon Hermans. Voor ieder wat wils inderdaad.” Je komt de tuin met het huisje binnen via de brandgang aan de Bredestraat en gaat dan door een poortje. In de tuin staan allerlei zitjes op 1,5 meter afstand. De poëziebundels liggen al klaar. Het poëziehuisje is op donderdagen geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

,,Als het zonnetje schijnt kan het ook buiten. Als het regent is er een overkapping”, aldus Hoedemakers. ,,Ik denk dat dit zeker tot en met oktober moet gaan lukken.” Ze opent haar tuin in eerste instantie voor mensen uit de wijk. “Ik vind het belangrijk dat er in de buurt verstrooiing is. Dat je iets anders kunt doen, dan uit verveling een pak koeken halen bij de supermarkt. Is het niet heerlijk dat er evenementen en bijeenkomsten zijn waar je weer naartoe kunt? Daar doe ik het nu voor.”

Natuurlijk wil Hoedemakers bij de bezoekers ook de interesse voor poëzie aanwakkeren. “Heel veel mensen denken dat gedichten moeilijk zijn; dat ze het niet zullen snappen. Terwijl het je zo veel brengt. Misschien raakt een gedicht bijvoorbeeld iets in je waar je nog nooit woorden voor hebt kunnen vinden.”

Lezen is leerzaam en geeft veel

,,Soms heeft het tijd nodig om gedichten te begrijpen”, vervolgt de dichteres. ,,Ik vond Lucebert jaren geleden helemaal niks. Maar door meer werk van hem te lezen, begreep ik steeds meer. Lezen helpt altijd. Je komt als het ware in aanraking met mensen die andere gedachten hebben. Dat is leerzaam en geeft ook veel. Er ontstaan bijvoorbeeld nieuwe inzichten. In de toekomst wil ik ook dichters uitnodigen, maar voorlopig moet mijn ‘poëziehuis’ eerst even groeien.”