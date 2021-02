Die aai over de bol door de juf kan eindelijk weer: ‘Het voelt een beetje als na de zomervakantie’

Bossche basisscho­len gaan allemaal open, met volledige lesdagen voor alle leerlingen

4 februari DEN BOSCH - ‘Gewoon’ is het nog allerminst, maar de Bossche basisscholen gáán open vanaf 8 februari. Allemaal. En alle groepen in Den Bosch gaan hele dagen naar school. Ruim dertig basisscholen in West-Brabant gaven woensdag aan niet open te gaan, omdat ze vinden dat dit niet veilig, verantwoord en uitvoerbaar is.