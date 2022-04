Die Amstelreclame bracht hem na zijn herseninfarct terug voor de camera

Opeens was hij er weer. Aan de bar met zijn vaste vrienden in die reclame voor Amstelbier. Romijn Conen (55) uit Berlicum was misschien zelf nog wel het meest verbaasd dat de reclameman van Amstel aan de lijn hing en een soort van reünie voorstelde. Tientallen spotjes nam hij tot 2005 op als een van de drie vrienden van Amstel. De klussende vrienden die per ongeluk de badkamer slopen in plaats van de keuken, leverde in 2003 een Gouden Loekie op.