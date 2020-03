Die knappe skileraar komt nu via Brabant

Iedereen kent ze wel, de verhalen over ‘die knappe skileraar in Oostenrijk'. Dikke kans dat die knappe skileraar of skilerares in de Oostenrijkse Alpen nu uit Nederland komt. Of dat zelfs degene achter de tap in de après-skibar een Brabander is. De bedrijven werkeninoostenrijk.nl uit Schijndel en Snowlife uit Rosmalen zijn hier voor een groot deel verantwoordelijk voor. ,,Via onze organisatie werken nu bijna negenhonderd Nederlanders in Oostenrijk", zegt Toon Wouters (42) uit Schijndel vanuit Westendorf in Tirol, waar hij zijn tweede ‘thuis’ heeft. ,,Het zijn zo'n zeshonderd skileraren. De overige banen zijn in de horeca en in sport- en skishops.”