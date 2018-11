‘Die ‘prinsentrein’ komt meestal maar één keer voorbij’

,,Zelfs mijn vrouw weet het niet”, zegt Mark van der Lee, lid van de ‘Commissie Prins en Adjudant’ in Kafland (Vinkel). ,,We lokken de potentiële prins of prinses met een smoesje naar een plek buiten het dorp waarvan wij denken dat niemand ons ziet. We maken er een mini-toneelstukje van. In 2017 klauterde ik uit een put met een foto van onze gewenste kandidaat met een steek op zijn hoofd; gefotoshopt, ja. De meeste prinsen in spé denken eerst dat ze het ambt niet aankunnen, maar we accepteren hier geen ‘nee’. Na wat bedenktijd zijn ze vaak enthousiast. Die prinsentrein komt in principe maar één keer voorbij hè?”