Diederik Gommers in gesprek met studenten Koning Willem 1 College: ‘We moeten elkaar een beetje oppeppen’

Vakantie

,,Vóór de zomervakantie hadden we het virus best wel onder controle, nu loopt het uit de hand. Hoe kan dat?”, trapte Jasper van Gerwen, voorzitter van de studentenraad, af. Gommers: ,,We hadden ons goed aan de maatregelen gehouden. Ja dan moet je ook wat gaan versoepelen. We mochten op vakantie naar het buitenland. Achteraf gezien is dat onhandig geweest. Wat we na verschillende analyses hebben ontdekt is dat we nu te maken hebben met een ander Covid-19 virus dan in maart. Een virus dat dus afkomstig is uit andere landen. Door deze ervaring doen we er in ieder geval goed aan straks niet op wintersportvakantie te gaan.”