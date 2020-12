Dierenarts Vos is niet bang voor hondenbeet of kattenkrab: zélfs niet als het hem zijn vingertopje kost

Bossche Nik roept alle Nederlan­ders op: ‘Vraag eens hoe het gaat en kijk wat meer om naar elkaar’

16 december DEN BOSCH - Het land zit op slot. We zitten bijna allemaal noodgedwongen thuis. Niet gek als de muren dan op je af beginnen te komen. Maar je bent niet de enige, volgens de Bossche Nik van Hoogstraten (31). Hij heeft hersenschade, heeft met Stichting Raket zijn eigen stichting en roept Nederlanders op om eens wat meer naar elkaar om te kijken in deze tijden. “Hoe is jouw leven nu?”