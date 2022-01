Dierenpensions tjokvol tijdens de jaarwisseling: Van oud naar nieuw met Bohemian Rhapsody in het hondenhok

,,Ik ben rond de jaarwisseling vier, vijf keer bij onze hokken wezen kijken. De meeste van de 70 honden en 30 katten lagen te slapen”, zegt eigenaar Anton Sauvé van dierenpension De Doolhof in Gemonde. ,,De hondjes die het meest gevoelig zijn voor harde knallen van het vuurwerk heb ik tijdens oud en nieuw bij de geluidsboxen gezet met voor de zekerheid De TOP 2000 aan.”

Quote Ongeveer veertig procent van de baasjes heeft reserve­ring geannu­leerd of aangepast Anton Sauvé, Dierenpension De Doolhof in Gemonde

Het vanwege de verschillende lockdowns toch al hectische jaar eindigde de laatste weken van 2021 bij veel dierenpensions wat rommelig. ,,Mensen annuleerden op het laatste moment hun reservering of zijn vanwege nieuwe maatregelen in Oostenrijk eerder op wintersport gegaan of hebben hun plannen op andere manieren aangepast. Ze willen ondanks dat corona niet weg is toch per se weer op vakantie”, aldus Sauvé. ,,Ongeveer veertig procent heeft de reservering opgezegd of aangepast. Onze hokken zaten gelukkig binnen de kortste keren weer vol. Veel baasjes gunden hun dieren een rustige jaarwisseling.”

Volgens de eigenaar van het dierenpension De Doolhof wordt het de komende jaren sowieso lastiger om je hond ergens in de regio onder te brengen. ,,Er zijn afgelopen jaar in een straal van zo’n 15 kilometer om Gemonde vier van de 15 á 16 pension gestopt. Bovendien zijn er de afgelopen jaren vanwege corona veel meer huisdieren bijgekomen”, legt hij uit. ,,Je moet er met je hond of kat inderdaad snel bij zijn tegenwoordig.”

Volledig scherm Harvy Schouten van dierenvakantieboerderij De Lofert verwelkomt Ozzy met een hondenkoekje. Het was één van de 70 honden die tijdens de jaarwisseling in Berlicum logeerde. © Jan Zandee

De honden, katten, konijnen en de hangbuikzwijntjes die bij Dierenvakantieboerderij De Lofert in Berlicum tijdelijk logeren, hebben volgens eigenaar Harvy Schouten ‘een voortreffelijke jaarwisseling’ beleefd. ,,We zagen de vuurpijlen in de verte boven Rosmalen en Den Bosch, maar er werd hier niet geknald. We hebben de ramen verduisterd vanwege de lichtflitsen, af en toe ons rondje gemaakt en onze tijdelijke logees met camera’s in de gaten gehouden. Als je in de geïsoleerde gebouwen komt of paniekerig gaat doen voelen honden dat aan, worden ze onrustig. De meeste dieren sliepen bij ons van het oude naar het nieuwe jaar. De hondjes die toevallig wakker waren, waren niet gestresst of zo.”

Quote We kregen de eerste boekingen voor deze jaarwisse­ling begin 2021 al binnen Harvy Schouten, Dierenvakantieboerderij De Lofert in Berlicum

Schouten heeft zich er wel over verbaasd dat alle ruimten van zijn dierenvakantieboerderij ondanks het vuurwerkverbod vanaf begin november al helemaal vol zaten rond de jaarwisseling. ,,We waren verrast inderdaad. Vorig jaar van 2020 naar 2021 was het bij ons een stuk rustiger”, herinnert hij zich. ,,Mensen gingen toen misschien wat minder bij elkaar op bezoek vanwege de lockdown en de angst voor corona. We merkten dat veel mensen toen dachten dat er minder vuurwerk de lucht in zou worden geknald. Die kwamen dus bedrogen uit. We kregen begin 2021, al de eerste boekingen binnen voor oud en nieuw. Toen hielden veel mensen zich ook al niet aan het verbod op het afsteken van vuurwerk.”

Volledig scherm Nena de Beer van dierenpension Happy Valley: ,,Ik heb baasjes helaas moeten afwijzen." © copyright Marc Bolsius

Volgens Nena de Beer van Happy Valley zat haar dierenpension in Liempde in de nacht van vrijdag op zaterdag ‘tot de nok toe vol’. ,,Ik heb baasjes helaas moeten afwijzen. Er logeerden hier tijdens oud en nieuw zeventig honden en twee katten. Eén van onze goede voornemens voor 2022 is trouwens om het verblijf voor de katten uit te breiden.”

Quote We houden onze dieren vooral op een afstandje met camera’s in de gaten Nena de Beer, Dierenpension Happy Valley in Liempde

Ze vervolgt: ,,Ons geïsoleerde dierenpension ligt aan een rustige straat. Er zijn paardenmaneges en veehouderijen in de buurt. Je hoort af en toe wat van die doffe knallen in de verte, maar verder is het rustig. We houden onze dieren vooral op een afstandje met camera’s in de gaten. In ga in principe niet binnen kijken. Dan gaan de honden blaffen en zorg ík juist voor onrust en lawaai. Onze tijdelijke logees denken dan dat er mogelijk wat aan de hand is. Er zijn bij ons soms toch al van die Houdini’s die hun hok op een of andere manier toch open kunnen krijgen. Als er één hond door de gang rent wordt de rest ook helemaal wild. Dat is niet de bedoeling.”