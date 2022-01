Dierenspeciaalzaak Discus in Vught stopt; winkel te koop

Marggraff blijft voor mysteries zorgen: waarom vindt de politie 67.995 gulden in Zionsburg in Vught?

Het is weer ‘Openbaarheidsdag.’ En dat is smullen geblazen. Want nu komen archiefstukken vrij uit 1946, die tot nu toe nog gesloten waren. Ze gaan onder meer over een huiszoeking bij Marggraff in Vught, over NSB-kinderen in de gevangenis, vieze onderbroeken van gedetineerden en Moffenmeiden.

3 januari