Dieven stelen 15 schilderijen onder de neus van ouderen in Bosch zorgcentrum

Restaura­tie­schil­der van Goirkese kerk wint Nationale Schilders­Vak­prijs 2017

AMSTERDAM/HUISSEN - Restauratieschilder Leo Scholten uit Huissen is donderdagavond in het Amstelhotel in Amsterdam uitgeroepen tot winnaar van de schildersvakprijs 2017. De manier waarop hij muurschilderingen in de Goirkese kerk in Tilburg heeft aangepakt viel zowel bij de jury als publiek in de smaak.

24 november