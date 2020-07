Dieven stelen koperen regenpijpen van Nicolaaskerk in Helvoirt

Kamperen tot op de vierkante centimeter en dan tóch voldoende afstand houden: ‘Niet met z’n allen hutjemutje in de rij’

27 juli AALST/VINKEL - Als er plots wordt afgeraden om met het vliegtuig naar de zon te vertrekken - zoals nu met Kroatië of Spanje - zit je toch maar mooi te kijken met je vakantie. Maar kamperen in eigen land? Dat is passen en meten, anno 2020. De laatste plekjes in de groenstrook worden zélfs vergeven. ‘Als er handhavers op het terrein zijn, zie je de mensen uiteen stuiven’.