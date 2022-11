‘Digitaal’ parkeren in Den Bosch is toch geen fluitje van een cent: ‘Ik weet niet meer hoe het werkt’

Winnaar Jong Telènt van 63ste Kwèkfes­tijn brengt ode aan Bossche cafés: ‘Kroegen zorgen voor verbinding’

DEN BOSCH - Carnavalsvereniging Jong Telènt heeft zaterdag met het lied In de Oeteldonkse kroegen de 63ste editie van het Kwèkfestijn gewonnen. Het zijn er nog net geen elf, maar het aantal overwinningen van de Bossche carnavalsgroep, die op 11 november 33 jaar geleden werd opgericht, loopt na dit weekend met tien wel in de dubbele cijfers. Jong Telènt is daarmee goed voor de meeste eerste prijzen.

