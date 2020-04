Digitale vergaderingen gemeente Den Bosch zijn net zo leuk als Netflix

ANALYSE Geheimzin­nig­heid nieuw theater leidt tot argwaan in Den Bosch

17 april DEN BOSCH - Nog voor de zomervakantie moet in Den Bosch de definitieve beslissing vallen over de nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Achter de schermen wordt er door het team met onder anderen de gemeente, architect en aannemer volop aan de plannen gewerkt, maar daar ziet de burger vrijwel niets van terug. De geheimzinnigheid rond het miljoenenproject is groot, maar waarom?