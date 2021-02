Dijken bij Den Bosch worden eerder verzwaard: ‘Omdat we vaker hoogwater krijgen’

Blokker gaat zich vestigen in twee panden aan het burgemees­ter Loeffplein in Den Bosch

9 februari DEN BOSCH - Blokker gaat zich vestigen aan het Bossche burgemeester Loeffplein. Tussen de filialen van Jack & Jones en Björn Borg stonden enige tijd twee panden leeg die nu worden verbouwd. In het ene pand was schoenenzaak Van Dalen gevestigd en in het andere pand kledingzaak Sissy Boy.