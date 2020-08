Dijkgraaf Lambert Verheijen stopt ermee bij waterschap Aa en Maas in Den Bosch

Vijftien jaar dijkgraaf

In 2005 startte Lambert Verheijen als dijkgraaf bij waterschap Aa en Maas en hij zit nu in zijn derde ambtstermijn. Vanaf 1987 was hij lange tijd lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, en vanaf 1992 ook lid van Gedeputeerde Staten. Van 2015 tot 2019 zat Lambert Verheijen namens de PvdA in de Eerste Kamer.

Andere dingen in het leven

,,Na 15 dienstjaren als dijkgraaf is het tijd het stokje over te dragen en mijn tijd te gaan besteden aan andere dingen in het leven. Ik doe dit met gemengde gevoelens want dijkgraaf zijn van dit waterschap is de mooiste baan die je kunt hebben”, aldus Lambert Verheijen. ,,Het is ook een uitdagende baan gezien de klimaatvraagstukken die voor ons liggen. Deze laatste maanden steek ik dan ook graag mijn energie in de uitdagingen van het waterbeheer.”