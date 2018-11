Dijkhoff ligt niet wakker van kritiek, zegt hij in Den Bosch: 'Sommige ideeën hebben tijd nodig’

Rutte in Den Bosch: Nederland beschermen tegen extremis­ten en 'neezeggers’

17:06 DEN BOSCH - Extreme opvattingen mogen niet de overhand krijgen in de politiek. Premier Mark Rutte zei dat zaterdag tijdens een VVD-bijeenkomst in Den Bosch. Nederland is volgens hem een van de succesvolste landen in de wereld.