Dikke stinkende rook trok over Den Bosch, maar ‘nauwelijks iets bijzonders aangetroffen in de lucht’

Medewerkers van het RIVM hebben dinsdagochtend op verzoek van de brandweer zo dicht mogelijk bij de brandhaard en in de wijde omgeving gecontroleerd of sprake was van luchtverontreiniging. Volgens Willie Peijnenburg, coördinator van de milieuongevallendienst, werden monsters genomen door bij de brandhaard en in de omgeving zakken te vullen met lucht. Verder werd in een mobiel laboratorium de lucht gecontroleerd die in speciale pompen werd gezogen. ,,Als eerste werden monsters onderzocht die de brandweer als snel bij de brand had genomen’’, aldus Peijnenburg.