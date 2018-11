Dille & Kamille wil begin 2019 open in Den Bosch, maar onduidelijk is waar

De Dille & Kamille in Eindhoven is de 31e vestiging van de keten. Daarvan zijn er twintig in Nederland en elf in België. Voor Brabant is het na Breda pas de tweede vestiging. Het assortiment van Dille & Kamille bestaat volgens de Eindhovense vestigingsmanager Karien Limburg uit ongeveer 15.000 artikelen die deels per seizoen wisselen. Volgens de vestigingsmanager onderscheidt de keten zich daar ook mee van concurrenten zoals Sissy Boy en Sostrene Grene. ,,Qua productgroepen hebben ze een vergelijkbaar assortiment maar wij gaan veel meer de diepte in.” In Eindhoven zit ook een horecadeel.