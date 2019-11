Directeur ‘de Sancta’: ‘Cijfers liegen niet, maar er zit wél een verhaal achter’

Verkadedi­rec­teur kwaad over toekomst van zijn Kaaihal op Bossche Tramkade

14 november DEN BOSCH - De eerste minuten was hij kwaad, inmiddels is dat wel weer gezakt, maar hij voelt zich niet serieus genomen. Directeur Jan van der Putten van de Verkadefabriek wist niet wat hij na een jaar van plannen maken en overleggen las in het raadsvoorstel over een tijdelijke Kaaihal achter zijn cultuurtempel op de Tramkade. ,,Laat ik helder zijn: op deze manier kan het niet.’’