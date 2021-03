Directeur Helicon VMBO Bas Razenberg gaat ook Helicon MBO leiden

Volgens Razenberg is het binnen Helicon niet ongebruikelijk om beide functies te combineren. ,,Het kan ook omdat er op beide scholen goede teamleiders werken waardoor ik mijn tijd over Helicon VMBO en Helicon MBO kan verdelen. De insteek is ook om tot meer samenwerking te komen tussen beide scholen.’’

De combi van een groen vmbo en mbo in Den Bosch noemt Razenberg ‘uniek’. ,,Dat is in lang niet alle steden zo. En met het oog op de toekomst is dat een heel mooie zaak. Ook omdat we HAS Hogeschool hebben. Steeds meer werkgelegenheid in de groene economie, klimaatverandering, duurzaamheid: zaken waar we met elkaar antwoorden op moeten vinden.’’