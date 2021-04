Directeur maakte korte metten met overbodige regels dak- en thuislozenopvang, 'Het werd lang gezien als kostenpost’

Geen chips, geen biertje, medaille via de post ... wandeldrie­daag­se in Rosmalen in corona­stijl

19 april Yvonne van Geffen is een doorgewinterde wandelaar. Als het gaat om de Wandel3daagse tenminste. Al jaren loopt ze met zoon Mike de tien kilometer. ,,We houden wel van door lopen en met de tien kilometer doen niet zo veel mensen mee. Vaak zijn we eerder klaar met de route dan de grote groep die de vijf kilometer loopt. Dan loop je echt te slenteren achter elkaar.”