Directeur Noordbrabants Museum is nu Officier

DEN BOSCH - Directeur Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum in Den Bosch mag zich vanaf nu Officier in de Orde van Oranje Nassau noemen. Hij kreeg deze hoge koninklijke onderscheiding zondagmiddag uit handen van burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Den Bosch.

Dat gebeurde tijdens een besloten sponsorbijeenkomst. Charles de Mooij (63) werd vooral geprezen om zijn professionaliteit, creativiteit en klantgerichtheid. ,,Zijn adagium is: het museum is er voor iedereen. Dat is niet vanzelfsprekendheid in de museumwereld", werd onder meer over hem gezegd.

Met de ondernemersgeest van De Mooij groeide het Noordbrabants Museum uit van een regionaal museum (100.000 bezoekers per jaar) tot een museum met landelijke en internationale aantrekkingskracht (jaarlijks zo'n 250.000 bezoekers). Lof was er ook voor de bijzondere tentoonstellingen en de kunstaankopen die Charles de Mooij de afgelopen jaren deed voor het museum.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander bekijkt De Hooiwagen bij de tentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie in het Noordbrabants Museum, die hij in 2016 opende. © ANP

Expositie Jheronimus Bosch

Uiteraard werd ook ruim aandacht gegeven aan de expositie Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie. Met deze tentoonstelling met originele werken van de Bossche meester kreeg het museum in 2016 internationale belangstelling.

In twaalf weken tijd trok deze expositie 421.000 bezoekers, van wie ruim 100.000 uit het buitenland. Het museum in Den Bosch ontving hiervoor internationale prijzen, waaronder de 2016 Global Fine Art Award in de categorie Best Renaissance, Baroque, old Masters and Dynasties.

De onderscheiding Officier is de vierde graad in de Orde van Oranje Nassau, na Ridder Grootkruis, Groot Officier en Commandeur. Deze onderscheidingen worden uitgereikt aan mensen met bijzondere verdiensten, van landelijke en zelfs internationale betekenis. De onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje Nassau is in de gemeente Den Bosch sinds 2000 ‘slechts’ achttien maal uitgereikt.

Charles de Mooij is sinds 2007 directeur van het museum, maar werkt hier al sinds 1986. Hij begon als wetenschappelijk medewerker en werd later conservator, hoofd conservator en adjunct directeur. De Mooij is in 1957 geboren in Bergen op Zoom.

Volledig scherm Charles de Mooij (midden) in 2016 met toenmalig burgemeester Rombouts (links) en Ad ’s Gravesande van Jheronimus Bosch 500 bij de presentatie van Jheronimus Bosch Ticket. © Marc Bolsius