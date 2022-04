Directeur Theater aan de Parade over plannen in Oss: ‘Wie heeft de grootste? Nee, daar ben ik niet mee bezig’

Kinderen van opvang Autotron gaan na de meivakan­tie hoe dan ook naar school

VINKEL/NULAND - Kinderen die in de noodopvang bij het Autotron zitten, gaan definitief na de meivakantie naar basisschool in Vinkel en Nuland. Dat ondanks dat er nog steeds een lerarentekort is. De gemeente gaat ook ingrijpen in de verkeerssituatie bij de opvang om kinderen veilig op pad te kunnen sturen.

25 april