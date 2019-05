Dirndl en lederhosen kan uit de kast: toch weer een Oktoberfest op de Parade

Wo 8 apr. Er staat dit jaar toch weer een Oktoberfest op de Parade. Na de eerste, uitverkochte editie in 2018, vloeit het Duitse bier op 11 en 12 oktober weer rijkelijk in een grote tent aan de voet van de Sint-Jan.

Door Bart Gotink

En ook de eerste artiesten liggen al vast, vertelt organisator Martijn Verbeek. ,,De Coen & Sandershow komt langs. Zonder Coen, maar met Domien Verschuuren”, legt hij uit. Radio-dj Coen was namelijk verhinderd, en dan springt collega Domien vaker bij. De kaartverkoop start vrijdag. Verbeek denkt dat het feest weer uitverkoopt. ,,Als we heel snel door de kaarten heen zijn, kunnen we kijken of we meer kaarten kunnen regelen, met bijvoorbeeld een grotere tent", geeft hij wel aan.

Volledig scherm Oktoberfest 2018 op de Parade © Roel van der Aa

Opzet redelijk hetzelfde

Vorig jaar stond het Oktoberfest voor het eerst op de Parade in een tent met plek voor 2500 man per avond. Zowel op vrijdag als op zaterdag was dat feest uitverkocht. Kaarten zijn dit jaar iets duurder, de prijs ligt tussen de 15 euro bij de start van verkoop tot 19 euro richting de feestdatum.

,,De opzet is verder redelijk hetzelfde", vertelt Verbeek. ,,Alleen het gratis programma op zaterdagmiddag gaan we anders inrichten. We merken dat daar een ander publiek op afkomt, dat bijvoorbeeld vaker wil zitten. We gaan dus zorgen voor meer zitruimte.” En ook de tent wordt iets anders. ,,Vorig jaar wilde we al een transparant dak in de tent, maar het doek ging vlak voor de start kapot. Dit jaar gaan we dus weer voor een transparant dak, zodat je mooi zicht hebt op de Sint-Jan.”

Toch op evenementenkalender

Het Oktoberfest stond nog niet op de evenementenkalender en het duurde dus even voor er toestemming was van de gemeente. Het maximumaantal geluidsevenementen aan de voet van de Sint-Jan was namelijk al bereikt, en een bierfeest is geen goede reden om dat maximum aantal dagen te verhogen, stelde de gemeente begin dit jaar. Omdat het feest ook ‘niet gebonden is aan de Parade’, aldus de gemeente, moest naar een alternatieve locatie gezocht worden. Nu is de toestemming daar dus alsnog gekomen. ,,We hebben er lang over gesproken, ja", zegt Verbeek. Over waarom het nu wel kan, wil hij echter weinig kwijt. ,,We zijn eruit gekomen.”