Dit gebeurt er een organisatie jouw vertrouwelijke gegevens lekt

En zó ziet het nieuwste en grootste hotel van Den Bosch eruit; The Den is officieel geopend

DEN BOSCH - Na jaren van praten, plannen en bouwen is het eindelijk zover: hotel The Den in het Paleiskwartier heeft de deuren geopend. En de plek moet niet alleen een magneet zijn voor zakenlui en toeristen: in de skybar van het hotel mét DJ-booth moet de Bosschenaar zich vanaf mei ook thuis gaan voelen.

28 maart