Dit is mijn belofte op moeders sterfbed: ik vertel haar verhaal

Jack de Gier baalt van late gelijkma­ker, maar over het hele seizoen is hij best tevreden

In theorie kon FC Den Bosch nog een periodetitel pakken op de laatste speeldag van de competitie, maar dan had er een mirakel moeten plaatsvinden vrijdagavond. Dat bleef uit. De Bosscharen leken wel te slagen in hun missie om zelf dan tenminste te winnen, maar in de allerlaatste seconde viel de 1-1 van Helmond Sport.

6 mei