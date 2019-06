Dit komt op Bossche Markt waar Pearle-filiaal is ingestort: ‘Meer dan een gewoon hoekpand’

Verkeers­cha­os dreigt rondom Den Bosch na ongeval met vrachtwa­gen op A2

6:26 DEN BOSCH - Op de Maasbrug bij de A2 is vrijdagochtend een vrachtwagen tegen de vangrail gereden. Dat gebeurde bij knooppunt Empel, in de richting van Utrecht. De linkerrijstrook is afgesloten. Door de bergingswerkzaamheden is ook de weg richting Den Bosch gedeeltelijk afgesloten.