Dit uitje in Den Bosch kan nog wél in december: het circus is dan weer in de stad

Lang genoeg hebben Erik Verkooijen en Marcel van Leeuwen van Pallasso Clowns stil moeten zitten met Wintercircus Pallasso. Vorig jaar moest het afgeblazen worden vanwege de coronamaatregelen en sindsdien is er hard gewerkt aan een editie voor 2021. ,,En zoals het er nu naar uitziet, kunnen we dit jaar iets heel moois neerzetten", zegt Verkooijen tevreden.

Van 17 december tot en met 9 januari zijn ruim dertig voorstellingen te bezoeken om 12.00, 16.00 of 20.00 uur. Als de coronamaatregelen blijven zoals ze nu zijn, kunnen er achthonderd bezoekers per voorstelling naar binnen. Mocht de 1,5 meter afstand straks weer verplicht worden, dan kunnen er vijfhonderd circusliefhebbers de show bekijken. ,,Mensen hebben een vaste zitplaats en we doen een coronacheck aan de ingang. Dat moet gewoon", zegt Verkooijen. ,,We zijn in ieder geval hartstikke blij dat we mensen iets moois kunnen bieden.”