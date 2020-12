Dit werk van Van Gogh mag je gewoon aanraken

De rollen zijn tijdelijk omgedraaid. Vóór de pandemie brachten voornamelijk kwetsbare ouderen uit woonzorgcentra met de bus een bezoek aan het (kunst)museum. Dat gebeurde onder meer via een in Amsterdam gevestigde stichting met de toepasselijke naam Museum Plus Bus. Nu dat vanwege corona niet meer mogelijk is, brengt de stichting middels de expositie Topstukken on Tour de kunst zélf naar de centra. Zo ook naar Van Neynsel Eemwijk en De Noorderkroon van BrabantZorg. ,,Om de ouderen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd.”

Geen kattenpis

De slaapkamer, het werk dat Vincent van Gogh in Arles schilderde, de Drentse Madonna van Jozef Israëls, een portret van grootvorstin Anna Pavlovna door Nicaise de Keyser, en de Studie van elf poezen door Henriëtte Ronner-Knip. Het is geen 'kattenpis' wat de bewoners van Eemwijk op Oost te zien krijgen. Dan rijst bijna automatisch de vraag: de beveiliging zal hopelijk toch wel op orde zijn, met al die 'miljoenen' zo plotseling in huis?

,,De expositie bestaat uitsluitend uit replica's met een hoge resolutie. Daardoor zijn alle details héél goed zichtbaar", verduidelijkt Elise van Schaik, projectmedewerker van Museum Plus Bus. ,,En anders dan bij de échte schilderijen mag alles 'gewoon' aangeraakt worden.”

Drie of vier replica‘s door het land

Voorlopig zijn zo'n vijftig woonzorgcentra in het land uitverkoren mee te doen aan het project, dat begin oktober al tijdens de lancering van de Week tegen Eenzaamheid van start ging en minimaal duurt tot maart volgend jaar. ,,In de meeste gevallen gaat het om drie of vier replica's die in samenwerking met veertien deelnemende musea zijn uitgeselecteerd. De ervaring heeft geleerd dat veel ouderen, die al dan niet te maken hebben met dementie, blij worden van kunst. Een ideaal middel dus om ze een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd", vervolgt Van Schaik.

Het was choreograaf Neel Brans die Eemwijk tipte om mee te doen aan de reizende tentoonstelling. Ze is verbonden aan Lang Leve...!Den Bosch, een netwerk dat cultuurparticipatie voor ouderen stimuleert. "Mijn vader Gerard heeft hier vier jaar gewoond. Hij was een groot kunstliefhebber, schilderde óók en had zelfs in 2017 een eigen expositie in het gebouw. Het wrange is dat-ie begin vorige maand is overleden, waardoor dit initiatief net iets te laat voor hem kwam aanwaaien", vertelt Brans.

Dat het uiteindelijk een succes is geworden, kan welzijnscoördinator Robin Gerbrands zeker beamen. "We hebben -mede dankzij het laagdrempelige karakter- alleen maar positieve reacties van bewoners ontvangen. Ik heb duidelijk kunnen constateren dat de interesse er is. Vooral bij diegenen die een keer iets anders willen dan bijvoorbeeld een muziekmiddagje. Als straks de perikelen rondom corona voorbij zijn, moeten we toch echt eens met een groep bewoners in de bus stappen, op weg naar het museum! Iets dat we overigens een jaar of drie geleden al eens hebben gedaan", aldus Gerbrands.