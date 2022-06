Dit zie je zelden: deze drie drielingen wonen bij elkaar om de hoek en zitten bij elkaar op school

Fietser gooit zwaar vuurwerk tegen huis in Den Bosch, bewoners schrikken van enorme knal

DEN BOSCH - Bewoners van een huis aan de Orthen in Den Bosch schrokken zich rot in de nacht van vrijdag 21 januari. Rond 02.00 uur stopte een fietser voor hun huis en gooide zwaar vuurwerk tegen de woning. Even later schrokken de bewoners wakker van een enorme knal.

