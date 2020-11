Docente gaat gebukt onder digitale drek na tonen van profeetprent in Den Bosch

Pierson College naar aanleiding van incident rond spotprent: ‘De schrik en de impact van de vele reacties is groot’

19:16 DEN BOSCH - Niet alleen in Rotterdam is een leraar van een school doelwit geworden van bedreigingen in verband met een spotprent in de klas, ook op het Ds. Pierson College in Den Bosch. Beide scholen en de betreffende docenten hebben aangifte gedaan.