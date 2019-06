Dode bij steekpartij in woning Den Bosch, verdachte heeft zich gemeld

UPDATE + videoDEN BOSCH - In de Marco Polostraat in Den Bosch heeft donderdagmiddag rond 14.00 uur een steekpartij plaatsgevonden waarbij een dode is gevallen. De verdachte heeft zich op het bureau gemeld en de politie gaat uit van een misdrijf.

De politie kreeg de melding om 14.00 uur binnen. In de woning werd vervolgens door agenten een dodelijk slachtoffer aangetroffen. De verdachte die zich heeft gemeld op het bureau is meteen aangehouden en wordt verhoord. Over de toedracht van de steekpartij kan de politie nog niks zeggen.

In de woning zou een Marokkaans gezin wonen met twee oudere jongens tussen de 20 en 30, een tienerdochter en de ouders. Volgens buurtbewoners is het een geliefd gezin in de wijk. Voorheen was er nooit iets aan de hand. Door de commotie staan er ongeveer vijftig mensen buiten in de straat.

Bij de voordeur van de woning is te zien dat rechtsonder een ruit is ingeslagen. Of dit iets met de steekpartij te maken heeft, is niet duidelijk.

De straat is volledig afgezet. Momenteel doet de politie onderzoek in en om de woning.

Later meer.

Volledig scherm Dodelijke steekpartij in Marco Polostraat Den Bosch © Meesters Multi Media - Bart Meesters

Volledig scherm Dodelijk slachtoffer gevonden bij steekpartij in Den Bosch © Meesters Multimedia - Bart Meesters