Dode bomen in Empelse Waard zijn bron voor onderwaterleven

Mikrocen­trum wijkt voor vakbeurzen uit van Veldhoven naar Den Bosch: meer ruimte nodig voor coronamaat­re­ge­len

2 september VELDHOVEN - De vakbeurzen Kunststoffenbeurs en Precisiebeurs worden dit jaar niet in Koningshof in Veldhoven maar in de Brabanthallen in Den Bosch gehouden. Daar is meer ruimte beschikbaar die nodig is vanwege maatregelen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan.