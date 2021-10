Dodelijke steekpartij Den Bosch: verdachte langer vast, vandaag sectie verricht op stoffelijk overschot

Volgens het Openbaar Ministerie is het onderzoek naar de precieze toedracht nog in volle gang. Vandaag wordt sectie verricht op het stoffelijk overschot.

Buren waren ooggetuigen

Het slachtoffer en de verdachte wonen op hetzelfde adres. Volgens het OM lijkt erop dat aanval met het mes in hun eigen woning is begonnen. Het slachtoffer zag kans om naar de buren te vluchten en overleed uiteindelijk daar in de woning. De buren waren ooggetuigen en konden zichzelf in veiligheid brengen.