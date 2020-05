Doe eens gek, droom over nieuw stukje Den Bosch

Van de nood een deugd maken, zo ziet wethouder Roy Geers van Ruimtelijke Ontwikkeling de mogelijkheid om via de site van de gemeente mee te denken en mee te praten. Door corona is het deze tijd onmogelijk om, zoals het plan was, fysieke bijeenkomsten te houden.

Doe eens een keer gek

,,De site biedt meer mogelijkheden aan onderwerpen én biedt meer tijd. We vragen mensen mee te denken en mee te dromen. Doe eens een keer gek, dat kan leiden tot mooie inzichten’’, aldus Geers die namens de gemeente geen enkel voorschot wil nemen op welke plannen dan ook.

Een plak asfalt

Wat wél zeker is? Dat wat er al staat: station Oost en hotel, het oude KPN-gebouw waar zo'n vierhonderd woningen komen, het Pierson College, het doodlopend deel van de Aartshertogenlaan, transferium, Sportiom, Stadion De Vliert, de complexen van BVV en Bastion Baselaar en drie locaties met tijdelijke woningen. Geers: ,,Er ligt alles bij elkaar en plak asfalt van twintig procent groot voor parkeren. Hoe gaan we daar mee om?’’

Ongelukkige plaats

Dan heeft de wethouder het niet alleen over het transferium, maar ook over parkeerplaatsen bij onder meer het station, stadion en Aartshertogenlaan. Dat het transferium verdwijnt omdat het op een ongelukkige plaats in de gemeente zou liggen, is volgens Geers nu niet aan de orde. ,,Misschien is er wel een goed idee om de ruimte efficiënter in te delen.’’

Twintigtal vragen

De komende drie weken kan werkelijk iedereen ideeën spuien via de site s-hertogenbosch.nl/oost. Ideeën voor onder meer verkeer, duurzaamheid, wonen, sporten en werken. Op de site is verder te zien welke belangrijke gebouwen er al staan, wat de gemeenteraad vindt over onder meer duurzaamheid en bereikbaarheid en antwoorden op een twintigtal vragen over het gebied.

Stuk zonder plannen