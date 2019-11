Doedag op Bossche Vakschool: ‘Hé, jullie gebruiken toch hopelijk geen secondenlijm?’

Bossche­naar (62) moet vijf jaar in cel voor inbraken: gedupeerde grijpt mis met 20.000 euro schadever­goe­ding

15:14 DEN BOSCH - Bosschenaar Toon D. (62) is door de rechtbank voor acht woninginbraken, en twee inbraakpogingen veroordeeld tot vijf jaar celstraf. De inbraken werden onder meer gepleegd in Den Bosch, Budel en Uden. De auto werd gestolen in Den Dungen. De officier van justitie die hem omschreef als ‘Rupsje Nooitgenoeg’ had acht jaar celstraf geëist.