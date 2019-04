Doek valt voor Theater de Speeldoos in Vught

UPDATEVUGHT - Na 42 jaar houdt Theater de Speeldoos in Vught op te bestaan. Eind mei zijn de laatste voorstellingen. Het Vughtse theater gaat in afgeslankte vorm verder als ‘sociaal cultureel centrum de Speeldoos’. Ontslag voor zeven medewerkers dreigt. Een faillissement is afgewend.