Doelsaldo -160, en schik dat de voetbalsters van RKKSV hebben

Brain Research Center Den Bosch: ‘Binnen tien jaar Alzheimer onder controle’

7:32 DEN BOSCH - Het is een rotziekte waar geen medicijn voor is. Als je Alzheimer hebt, ga je er dood aan. Jarenlang wordt er al onderzoek gedaan en honderden medicijnen faalden. Maar de oplossing is binnen handbereik en het nieuwe Brain Research Center gaat daar nu bij helpen. ‘Binnen nu en tien jaar hebben we een medicijn.’