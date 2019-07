Domino's Pizza wil in Bossche Zuiderpassage: wijkraad vreest overlast

Domino’s Pizza heeft haar zinnen gezet op een pand aan de Van Ruusbroecstraat 65 tegenover de burgemeester Lambooybrug. Het gaat om een pand naast een vestiging van Smooxx (elektronisch roken) waar lang geleden Keser kantoorartikelen was gevestigd. Volgens Stefan Mouwen, woordvoerder van Domino’s Pizza, is het niet de bedoeling dat er een restaurant wordt ingericht. ,,Na een verbouwing van het pand willen we deze locatie uitsluitend gebruiken als afhaaladres en om van daaruit bestellingen te bezorgen’’, aldus Mouwen.

Bezwaar maken

Het winkelcentrum uit de jaren zestig verkeert al jarenlang in het slop. Leegstaande panden worden moeizaam gevuld. ,,Volgens mij hebben buurtbewoners meer behoefte aan een supermarkt dan aan een filiaal van Domino’s Pizza. We gaan binnen de wijkraad bespreken of we bezwaar maken. Je kunt rekenen op overlast van de bezorgbrommers’’, zegt voorzitter Schouten.

Ontmoedigen

Het is opvallend dat de gemeente vergunning heeft verleend voor het filiaal in de Zuiderpassage. Want in een horecanotitie die onlangs is verschenen in de aanloop naar een nieuwe horecavisie zegt de gemeente dat pure bezorgbedrijven geen bijdrage leveren aan winkelcentra. Met nieuwe voorwaarden wil de gemeente de komst van deze bedrijven in winkelcentra ontmoedigen. ,,Ze zijn vergelijkbaar met afhaalpunten voor de detailhandel in de winkelcentra waar ze geen bijdrage leveren aan de vitaliteit en leefbaarheid, soms zelfs integendeel’’, aldus de gemeente in de horecanotitie.