Dommelbaors en Oetel verbroederen met een embleem

Jean-Pierre van Drunen (56) is geboren en getogen in Vught. Hij viert al zijn hele leven carnaval in zowel Dommelbaorzedurp als Oeteldonk. ,,Die carnavalsrijken zijn me namelijk even lief. Ik heb het zowel in Dommelbaorzedurp als in Oeteldonk altijd prima naar mijn zin. Ondanks dat het in Dommelbaorzedurp, door het verminderd aantal cafés, de laatste jaren steeds minder druk is”, laat hij weten. Aan zijn huis aan de Molenhei in Vught wapperen dan ook zowel de blauw-gele vlag van Dommelbaorzedurp als de rood-wit-gele van Oeteldonk.