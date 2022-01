Dommelbaorzedurp verplaatst optocht naar 22 mei: ‘We willen carnaval levendig houden in het dorp’

Voorzitter Reinier Straatman van Dommelbaorzedurp wil voorkomen dat carnaval in Vught doodbloedt. ,,Daarom hebben we gisterenavond besloten de optocht niet helemaal af te gelasten maar te verplaatsen naar zondag 22 mei. Er wordt dus gewoon doorgebouwd aan de carnavalswagens. Dan hebben de clubkes ook iets meer tijd en in mei hopen we wat meer vrijheden te hebben.”

Carnaval klein vieren

Twee jaar op rij geen carnaval in het dorp gaat volgens hem ten koste van de 'spirit’. ,,Daarom zijn we aan het kijken wat we wel nog mogen. Kleinschalig en bijvoorbeeld buiten. We willen carnaval in Dommelbaorzedurp levendig houden. Het virus blijft onder ons. Daar zullen we aan moeten wennen. We willen carnaval klein vieren, niet te uitbundig, met de beperkingen. We denken bijvoorbeeld aan een ‘Dommelbaorzedurp praolrellie’ waarbij we met wagens door de drie dorpen rijden. En we willen onze nieuwe prins en ook de jeugdprins(es) een klein podium bieden. Jeugdprins en -prinses ben je maar eenmalig. Dat mag niet zo maar voorbijgaan. Er komen coronaproofactiviteiten die iets met carnaval te maken hebben.”