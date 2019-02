Dommeldurpse onderscheiding voor Oeteldonkse Henkies

video Stiekem vozen op Loversland in Den Bosch? ‘Op een gemiddeld festival gebeurt er meer’

8:42 DEN BOSCH - Seks is stout en gaat vooral over tuigjes en zweepjes, als je moet afgaan op wat er te zien is op de erotische beurs Loversland. Loversland zelf is óók stout, want op de beurs in de Brabanthallen moet iedereen van elkaar afblijven vindt de gemeente Den Bosch. Maar dat is lastig.