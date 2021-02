Doodleuk 100 miljoen euro in bouwproject steken: bij Certitudo praten, denken en handelen pa en dochter hetzelfde

De afspraak is met Tessa Kuiten in het onderkomen van Certitudo Capital in een van de vijf moderne zelf ontwikkelde kantoorgebouwen in Pentaparc aan de Bossche Hambakenwetering. Sinds twee jaar is de 32-jarige managing director, maar pa en oprichter Peter Kuiten schuift graag bij het gesprek aan. Hij wil niet op de foto, maar praat en luistert. Controle willen houden, zo lijkt het. ,,Wij praten, denken en handelen hetzelfde’’, reageert dochter Tessa.