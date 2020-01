Doof? Via een Teletolk contact met de gemeente Den Bosch

Ongekend hoge vuurwerk­scha­de van 125 mille in Den Bosch: burgemees­ter Mikkers verwacht vuurwerk­ver­bod

9:02 DEN BOSCH - De vuurwerkschade in de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling is in Den Bosch tot recordhoogte gestegen: de schade is al opgelopen tot 125.000 euro, terwijl nog niet alles in beeld is. Twee jaar geleden was de totaalschade 16.000 euro. Burgemeester Jack Mikkers is de overlast, de schade en de bovenmatige inzet van politie en brandweer meer dan zat. ,,Ik denk dat wij komend jaar in Den Bosch geen vuurwerk hebben.’’